Квартальнов рассказал, кто будет капитаном минского «Динамо» в новом сезоне

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов заявил, что капитаном клуба в новом сезоне будет нападающий Андрей Стась.

«Даже не обсуждали. Стась – капитан. Человек всё доказал. Профессионал и пример. Отдаётся за команду. Шипачёв и Улле будут ассистентами», — приводит слова Квартальнова пресс-служба минского «Динамо».

Стась в минувшем сезоне набрал 17 очков в 61 матче. Ему удалось забросить семь шайб и отдать 10 голевых передач.

Напомним, минское «Динамо» в минувшем сезоне попало в плей-офф, однако выбыло в первом же раунде, проиграв московскому «Динамо». За всю историю участия клуба в КХЛ ему ни разу не удавалось забраться выше 1/4 финала плей-офф.

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