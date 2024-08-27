Защитник «Вашингтона» не верит, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки в новом сезоне

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Фехервари заявил, что капитан столичного клуба Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в декабре 2025 года.

«Если сказать честно, я думаю, он забьёт 25 в новом сезоне и ещё 20 через сезон. Так что, я бы сказал, он побьёт рекорд в декабре 2025-го», — приводит слова Фехервари The Athletic.

Отмечается, что сидящий рядом с Фехервари партнёр по «Вашингтону» Расмус Сандин очень удивился такому заявлению.

«В декабре 2025 года? Я не знаю, что нашло на Фехервари. Овечкин сделает это раньше», — заявил Сандин.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.