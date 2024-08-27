Денисов: ЦСКА предлагали кандидатуру Кузнецова, но мы идём своей дорогой

Спортивный директор хоккейного ЦСКА Денис Денисов заявил, что клубу предлагали кандидатуру нападающего Евгения Кузнецова, но клуб отказался от приглашения форварда.

«Нам предлагали кандидатуру Евгения, но мы идём своей дорогой. Мы не рассматривали его в качестве нашего потенциального игрока», – приводит слова Денисова «Советский спорт».

Напомним, о подписании контракта нападающего и СКА было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и клуба с берегов Невы рассчитано на четыре года.

Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз». Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.