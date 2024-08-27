Дубль Коротких принёс «Амуру» победу во встрече с «Югрой» в рамках турнира в Челябинске

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл первый матч в рамках Кубка губернатора Челябинской области, в котором хабаровский «Амур» одержал победу над клубом Всероссийской хоккейной лиги «Югра» со счётом 2:1.

На второй минуте стартового игрового отрезка Игнат Коротких открыл счёт во встрече. В начале третьего периода Игнат Коротких с передачи Александра Хохлачёва оформил дубль. На 17-й минуте заключительного игрового отрезка основного времени Даниил Скориков размочил счёт в игре.

В следующем матче на Кубке губернатора Челябинской области «Амур» встретится с тольяттинской «Ладой». «Югра» сыграет с «Трактором». Оба матча состоятся 28 августа.

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