Два очка Белозёрова помогли «Нефтехимику» одолеть «Магнитку» в рамках мемориала Ромазана
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В Магнитогорске на «Арене-Металлург» состоялась встреча мемориала имени Ивана Ромазана, в которой клуб ВХЛ «Магнитка» играл с нижнекамским «Нефтехимиком». Победу одержала команда КХЛ со счётом 2:1.
Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
27 августа 2024, вторник. 13:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Соколов (Белозёров) – 19:18 (5x4) 1:1 Башкиров (Гололобов, Шалагин) – 23:26 (5x4) 1:2 Хлыстов (Белозёров, Митякин) – 35:53 (5x5)
На последней минуте первого периода Дмитрий Соколов с передачи Андрея Белозёрова открыл счёт во встрече. На четвёртой минуте второго периода Данил Башкиров с передач Данила Гололобова и Михаила Шалагина восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте второй двадцатиминутки Никита Хлыстов с передач Андрея Белозёрова и Евгения Митякина во второй раз в игре вывел нижнекамский клуб вперёд.
В следующем матче «Магнитка» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», «Нефтехимик» встретится с хозяевами турнира — «Металлургом». Оба матча состоятся 28 августа.
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