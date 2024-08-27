Два очка Белозёрова помогли «Нефтехимику» одолеть «Магнитку» в рамках мемориала Ромазана

В Магнитогорске на «Арене-Металлург» состоялась встреча мемориала имени Ивана Ромазана, в которой клуб ВХЛ «Магнитка» играл с нижнекамским «Нефтехимиком». Победу одержала команда КХЛ со счётом 2:1.

На последней минуте первого периода Дмитрий Соколов с передачи Андрея Белозёрова открыл счёт во встрече. На четвёртой минуте второго периода Данил Башкиров с передач Данила Гололобова и Михаила Шалагина восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте второй двадцатиминутки Никита Хлыстов с передач Андрея Белозёрова и Евгения Митякина во второй раз в игре вывел нижнекамский клуб вперёд.

В следующем матче «Магнитка» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», «Нефтехимик» встретится с хозяевами турнира — «Металлургом». Оба матча состоятся 28 августа.