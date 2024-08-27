Рашевский: за переход в «Спартак» никто из хоккеистов Миронова не осудит, ненависти нет

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал переход бывшего капитана бело-голубых Андрея Миронова в «Спартак».

— Как вы восприняли переход Андрея Миронова в «Спартак»?

— Нормально. Андрей сделал свой выбор, во благо себя и семьи, никто его за это не осуждает. Понятно, что «Спартак» — триггер для «Динамо». Но всё это больше для болельщиков. Мы, конечно, всегда настраиваемся на «Спартак» или ЦСКА. Все понимают цену московского дерби. Но никакой ненависти нет. За переход в «Спартак» никто из хоккеистов его не осудит. Некоторые болельщики готовы закидать камнями и палками, если человек переходит из «Динамо» в «Спартак» или наоборот. А мы просто выполняем свою работу и хотим выиграть кубок. Никакой ненависти нет, — приводит слова Рашевского сайт КХЛ.

30-летний Миронов установил рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны. Всего в 644 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+48».