Каменский: Александр Никишин давно готов к переходу в НХЛ

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский считает, что защитник СКА Александр Никишин готов к игре в Национальной хоккейной лиге.

– Я думаю, что он давно готов к переходу в НХЛ. Он лучший защитник лиги, недаром мы отмечали его после прошлого сезона. Каждый год он это доказывает. Оставаться в СКА – это его выбор, его контракт, который он подписал. Мы рады, что он находится в КХЛ и показывает красивый хоккей для наших болельщиков.

– Почему Никишин до сих пор остаётся в команде?

– Конечно, главное – результат. Если есть результат и победы, то любой спортсмен ради этого живёт, тренируется и играет, получает от этого удовольствие.

– Как думаете, тренерский штаб СКА провёл нужную работу над ошибками?

– Я не знаю. В прошлом сезоне СКА не хватило именно командной игры, чтобы пройти дальше. Умение создать коллектив – это и есть работа тренерского штаба и руководства, – приводит слова Каменского Metaratings.

Никишин был выбран «Каролиной Харрикейнз» в третьем раунде драфта 2020 года под общим 69-м номером. Александр был признан самым результативным защитником и самым полезным игроком сезона-2023/2024. Помимо этого, игрок обороны СКА вошёл в символическую сборную.