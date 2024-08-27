Нападающий «Амура» Хохлачёв — о рождении сына: чистый кайф, сложно описать словами

Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв рассказал о рождении сына и оценил свою подготовку к новому сезону КХЛ.

— Вы стали отцом, поздравляем! Чувствуется ли дополнительная ответственность?

— Конечно, невероятные эмоции, пока кайфую и буду кайфовать. Тяжело описать словами эти чувства, думаю, все отцы понимают это. Пока чистый кайф!

— Новый статус помогает как игроку?

— Мне на плюс пойдёт, думаю.

— После неровного прошлого сезона как изменили подготовку к этому?

— Старался больше отдохнуть, забыть прошлый сезон и готовиться к новому. Концовку я провёл неплохо, в плей-офф где-то чуть не повезло, проиграли чемпиону, могли зацепиться с ними. Хорошо отдохнул, поработал, с новыми силами в новый сезон, — сказал Хохлачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.