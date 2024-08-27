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Тренеры и игроки «Ак Барса» встретились с главой Республики Татарстан Миннихановым

Тренеры и игроки «Ак Барса» встретились с главой Республики Татарстан Миннихановым
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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с руководством, тренерами и игроками «Ак Барса». На встрече также присутствовали руководство и тренеры «Нефтяника», представители министерства спорта и Федерации хоккея Татарстана, тренерский штаб «Барса», «Спутника» и «Ирбиса».

«Сегодня идёт переформатирование команды: у нас новый тренер. Но задача при этом остаётся одна – хорошо сыграть. Наша же задача – болеть за вас. Будем обращаться к Всевышнему, чтобы год был удачным и чтобы у вас было меньше травм. Вы наша команда: какими бы вы ни были, мы всегда с вами», – цитирует Минниханова пресс-служба казанского клуба.

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

В прошлом сезоне «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в первом раунде Кубка Гагарина в пяти матчах.

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