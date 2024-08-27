Форвард «Амура» Хохлачёв: мы стали сильнее, должны пошуметь в этом году

Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв заявил, что команда хорошо укрепилась в межсезонье и готова показать хороший результат в новом сезоне КХЛ.

«Тяжело говорить про изменения в команде, надо сыграть пару месяцев чемпионата, летом непонятно. Повторюсь: с «Магниткой» играли почти на равных, сейчас чемпионат ровный, всё в наших руках. Пришли новые иностранцы, мы стали сильнее по сравнению с тем годом. Костяк остался, все верим друг в друга, должны пошуметь в этом году.

— Ваша связка с Бродхёрстом классно смотрелась в концовке прошлого сезона. На что рассчитываете в этом году?

— Пока выводы делать рано, сезон покажет. Мы готовы к чемпионату, — сказал Хохлачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.