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«Немногие готовы скинуть перчатки». Марк Верба рассказал, считает ли он себя тафгаем

«Немногие готовы скинуть перчатки». Марк Верба рассказал, считает ли он себя тафгаем
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Нападающий «Авангарда» Марк Верба рассказал, считает ли он себя тафгаем, и назвал плюсы в готовности скинуть перчатки и вступиться за партнёров по команде.

— Вас считают таким полутафгаем. Как вы относитесь к этому званию?
— Не могу назвать себя тафгаем, но действительно к дракам я имею непосредственное отношение. Поэтому отношусь спокойно. Это, наверное, даже можно отнести и к плюсам.

— И какие в этом плюсы?
— Как показывает практика, немногие готовы скинуть перчатки. Хоккей – достаточно контактный вид спорта, и иногда ситуация обязывает вступиться за партнёра или решить какую-то конфликтную ситуацию. Болельщикам это нравится, это тоже часть шоу. Поэтому думаю, что это можно отнести к плюсу именно по этим причинам, — приводит слова Вербы «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне «Авангард» завершил своё выступление на этапе 1/4 финала Кубка Гагарина, уступив в серии ярославскому «Локомотиву» (3-4). Новый сезон Континентальной хоккейной лиги «ястребы» начнут домашним матчем с новосибирской «Сибирью» 4 сентября.

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