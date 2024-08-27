«Немногие готовы скинуть перчатки». Марк Верба рассказал, считает ли он себя тафгаем

Нападающий «Авангарда» Марк Верба рассказал, считает ли он себя тафгаем, и назвал плюсы в готовности скинуть перчатки и вступиться за партнёров по команде.

— Вас считают таким полутафгаем. Как вы относитесь к этому званию?

— Не могу назвать себя тафгаем, но действительно к дракам я имею непосредственное отношение. Поэтому отношусь спокойно. Это, наверное, даже можно отнести и к плюсам.

— И какие в этом плюсы?

— Как показывает практика, немногие готовы скинуть перчатки. Хоккей – достаточно контактный вид спорта, и иногда ситуация обязывает вступиться за партнёра или решить какую-то конфликтную ситуацию. Болельщикам это нравится, это тоже часть шоу. Поэтому думаю, что это можно отнести к плюсу именно по этим причинам, — приводит слова Вербы «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне «Авангард» завершил своё выступление на этапе 1/4 финала Кубка Гагарина, уступив в серии ярославскому «Локомотиву» (3-4). Новый сезон Континентальной хоккейной лиги «ястребы» начнут домашним матчем с новосибирской «Сибирью» 4 сентября.