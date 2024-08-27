Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Локхарта принёс «Куньлуню» победу в матче с «Сочи» на турнире Николая Пучкова

Дубль Локхарта принёс «Куньлуню» победу в матче с «Сочи» на турнире Николая Пучкова
Аудио-версия:
Комментарии

В Санкт-Петербурге на турнире имени Николая Пучкова прошёл матч между «Куньлунем» и «Сочи». Победителем встречи стала китайская команда со счётом 5:2.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
27 августа 2024, вторник. 15:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Локхарт (Кленденинг, Шартье) – 03:00 (5x3)     1:1 Швырёв (Авраменко, Никонов) – 27:03 (5x5)     1:2 Ип (Сомерби, Граовац) – 29:18 (5x5)     2:2 Тимашов (Кузнецов, Рассказов) – 31:45 (5x5)     2:3 Граовац (Фу, Ип) – 42:08 (5x5)     2:4 Локхарт (Фу) – 43:25 (5x5)     2:5 Фу – 55:58 (5x5)    

Дублем в составе «Куньлуня» отметился нападающий Люк Локхарт, ещё по голу в составе китайской команды забили Брэндон Ип, Тайлер Граовац и Спенсер Фу. В составе сочинской команды заброшенными шайбами отметились Игорь Швырёв и Дмитрий Тимашов. Ворота команд защищали голкиперы Сергей Иванов и Джереми Смит.

Таким образом, «Сочи» проиграл все четыре матча и завершил турнир на последнем месте в таблице. Китайский «Куньлунь» одержал две победы в четырёх матчах на турнире в Санкт-Петербурге.

Сочинский клуб начнёт новый сезон КХЛ 7 сентября встречей со «Спартаком». «Куньлунь» в первом матче сезона встретится с московским «Динамо» 4 сентября.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Из него выйдет очень хороший главный тренер». Экс-форвард «Авангарда» — о Звягине
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android