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Дубль Локхарта принёс «Куньлуню» победу в матче с «Сочи» на турнире Николая Пучкова

В Санкт-Петербурге на турнире имени Николая Пучкова прошёл матч между «Куньлунем» и «Сочи». Победителем встречи стала китайская команда со счётом 5:2.

Дублем в составе «Куньлуня» отметился нападающий Люк Локхарт, ещё по голу в составе китайской команды забили Брэндон Ип, Тайлер Граовац и Спенсер Фу. В составе сочинской команды заброшенными шайбами отметились Игорь Швырёв и Дмитрий Тимашов. Ворота команд защищали голкиперы Сергей Иванов и Джереми Смит.

Таким образом, «Сочи» проиграл все четыре матча и завершил турнир на последнем месте в таблице. Китайский «Куньлунь» одержал две победы в четырёх матчах на турнире в Санкт-Петербурге.

Сочинский клуб начнёт новый сезон КХЛ 7 сентября встречей со «Спартаком». «Куньлунь» в первом матче сезона встретится с московским «Динамо» 4 сентября.