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Александр Овечкин побывал на презентации молодёжной команды московского «Динамо»

Александр Овечкин побывал на презентации молодёжной команды московского «Динамо»
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Нападающий Александр Овечкин побывал на презентации молодёжной команды московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых. Капитан «Вашингтона» посетил динамовский музей, где прошла презентация молодёжной команды бело-голубых.

На презентации присутствовали Александр Мальцев, Максим Афиногенов, Алексей Кудашов и другие прославленные динамовцы. Овечкин вручил игровые свитера на новый сезон хоккеистам молодёжки.

Фото: пресс-служба ХК «Динамо»

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.

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