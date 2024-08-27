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Овечкин рассказал, следит ли за результатами московского «Динамо» по ходу сезона

Овечкин рассказал, следит ли за результатами московского «Динамо» по ходу сезона
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что следит за выступлениями московского «Динамо» по ходу сезона и заявил, что всегда находится на связи с спортивным директором клуба Алексем Сопиным и главным теренром Алексеем Кудашовым.

«Конечно, игры смотреть не получается, но я постоянно слежу за счетами. Если есть какие-то вопросы, то мне звонит Алексей Сопин и главный тренер Алексей Кудашов. Если что, я всегда на связи.

— С кем-то из ребят из нынешнего состава «Динамо» ты общаешься?
— Нет», — сказал Овечкин «Чемпионату».

В прошлом сезоне московское «Динамо» в первом раунде плей-офф обыграло минских одноклубниковв шести матчах, а во втором раунде уступило челябинскому «Трактору» в четырёх матчах.

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