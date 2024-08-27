«Главное, не бежать впереди паровоза». Овечкин оценил будущее Ивана Рябкина

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оценил будущее 17-летнего нападающего МХК «Динамо» Ивана Рябкина, который входит в предварительный рейтинг лучших хоккеистов драфта 2025 года.

— Что ты можешь сказать о нападающем Иване Рябкине и можно ли к нему применить термин «будущее московского «Динамо»?

— Я только что с ним познакомился и никогда не видел, как он играл. Мне сказали, что он высоко котируется сейчас на драфте, а это дорогого стоит. Самое главное, чтобы он продолжал работать и двигался вперёд, чтобы не было травм. Главное, не бежать впереди паровоза, — сказал Овечкин «Чемпионату».

Напомним, в прошедшем, дебютном для себя сезоне Рябкин стал лучшим ассистентом и вторым в списке лучших бомбардиров среди игроков в возрасте до 17 лет в истории Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), обогнав Никиту Кучерова. В 49 матчах он набрал 64 (25+39) очка при показателе полезности «+34».