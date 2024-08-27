Овечкин рассказал, какие качества он больше всего ценит в молодых хоккеистах

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, какие качества он больше всего ценит в молодых хоккеистах, и отметил, что хоккеист в первую очередь должен играть на команду.

«Работоспособность и любовь к игре. Самое главное, чтобы он играл на команду и приносил пользу команде», — сказал Овечкин «Чемпионату».

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Овечкин принял участие в 79 встречах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету нападающего 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забросить 41 шайбу. Александр является воспитанником московского «Динамо».