Овечкин назвал самый ценный совет, который получил в школе московского «Динамо» в детстве

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вспомнил, какой самый ценный совет получал от тренеров в детском возрасте, занимаясь в школе московского «Динамо».

«Не бежать впереди паровоза, всему своё время, набраться терпения. Очень много молодых ребят думают, что они уже должны переходить на новый уровень, а когда ты на него переходишь, то там совсем другие нагрузки и другие скорости. Поэтому надо всё пройти постепенно, чтобы не было спешки», — сказал Овечкин «Чемпионату».

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету нападающего 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забросить 41 шайбу.