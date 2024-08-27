Дубль Пинчука принёс минскому «Динамо» победу над «Адмиралом» в товарищеском матче
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл товарищеский матч между местным «Динамо» и «Адмиралом». Победу в игре одержали минские хоккеисты со счётом 3:1.
Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
27 августа 2024, вторник. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Петухов – 16:35 (4x5) 1:1 Пинчук – 23:09 (5x4) 2:1 Сотишвили (Пинчук, Лайл) – 32:25 (5x5) 3:1 Пинчук (Энас) – 42:53 (5x5)
Дублем в составе «Динамо» отметился Виталий Пинчук, ещё одну шайбу забросил Даниил Сотишвили. В составе владивостокского «Адмирала» отметился голом Егор Петухов. Большой штраф за толчок на борт получил хоккеист «Адмирала» Никита Макеев.
Минчане одержали вторую победу в семи товарищеских матчах в текущее межсезонье. «Адмирал» потерпел третье поражение в восьми контрольных играх в это межсезонье. В следующем матче владивостокский клуб встретится с жлобинским «Металлургом». Встреча пройдёт 29 августа. Отметим, что всю предсезонную подготовку и контрольные матчи «Адмирал» проводил в Беларуси.
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