«Трактор» одержал волевую победу над «Ладой» на турнире в Челябинске

На «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл матч на турнире за Кубок губернатора Челябинской области между местным «Трактором» и тольяттинской «Ладой». Победу в игре одержал «Трактор» со счётом 4:3 в овертайме.

Уже на второй минуте игры Никита Михайлов вывел «Ладу» вперёд. Вскоре Максим Шабанов в большинстве сравнял счёт в матче. На старте второго периода встречи тольяттинцы забросили две быстрые шайбы — отличились Архип Неколенко и Остап Сафин. В оставшееся время дубль оформил нападающий «Трактора» Дилан Сикура. Игра перешла в овертайм, где победный гол забил форвард «Трактора» Максим Шабанов.

В следующем матче на турнире «Трактор» сыграет с «Югрой» 28 августа. «Лада» встретится с «Амуром» 28 августа.