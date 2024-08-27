«Трактор» одержал волевую победу над «Ладой» на турнире в Челябинске
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На «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл матч на турнире за Кубок губернатора Челябинской области между местным «Трактором» и тольяттинской «Ладой». Победу в игре одержал «Трактор» со счётом 4:3 в овертайме.
Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
27 августа 2024, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Михайлов (Березин) – 01:23 (5x5) 1:1 Шабанов (Светлаков, Тертышный) – 05:25 (5x4) 1:2 Неколенко (Пайгин, Михайлов) – 21:02 (5x5) 1:3 Сафин (Джозефс, Березин) – 22:08 (5x5) 2:3 Сикура (Тертышный, Дронов) – 30:47 (5x5) 3:3 Сикура (Карпухин, Кадейкин) – 40:56 (5x5) 4:3 Шабанов (Ткачёв) – 64:13 (3x3)
Уже на второй минуте игры Никита Михайлов вывел «Ладу» вперёд. Вскоре Максим Шабанов в большинстве сравнял счёт в матче. На старте второго периода встречи тольяттинцы забросили две быстрые шайбы — отличились Архип Неколенко и Остап Сафин. В оставшееся время дубль оформил нападающий «Трактора» Дилан Сикура. Игра перешла в овертайм, где победный гол забил форвард «Трактора» Максим Шабанов.
В следующем матче на турнире «Трактор» сыграет с «Югрой» 28 августа. «Лада» встретится с «Амуром» 28 августа.
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