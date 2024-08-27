«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» на Мемориале имени Ивана Ромазана

В Магнитогорске на «Арене-Металлург» прошла встреча Мемориала имени Ивана Ромазана между местным «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым». Волевую победу в матче одержали магнитогорцы со счётом 3:2.
Голами в составе «Металлурга» отметились Скотт Уилсон, Александр Петунин и Николай Майоров. В составе «Салавата Юлаева» отметились голами Максим Великов и Глеб Кузьмин. Ворота команд защищали голкиперы Илья Набоков и Александр Самонов. Отметим, что «Металлург» дважды уступал в счёте по ходу игры.
«Металлург» взял реванш у «Салавата Юлаева» за поражение на предсезонном турнире в Уфе. Тогда магнитогорский клуб проиграл со счётом 1:3. В следующем матче турнира «Металлург» сыграет с «Нефтехимиком» 28 августа, «Салават Юлаев» встретится с «Магниткой» 28 августа.
- 27 августа 2024
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