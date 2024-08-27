Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» на Мемориале имени Ивана Ромазана

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» на Мемориале имени Ивана Ромазана
Аудио-версия:
Комментарии

В Магнитогорске на «Арене-Металлург» прошла встреча Мемориала имени Ивана Ромазана между местным «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым». Волевую победу в матче одержали магнитогорцы со счётом 3:2.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
27 августа 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Великов – 04:48 (5x5)     1:1 Уилсон (Козлов, Петунин) – 09:05 (5x5)     1:2 Кузьмин (Комаров, Гуськов) – 18:18 (5x5)     2:2 Петунин (Минулин) – 24:11 (5x5)     3:2 Майоров (Сиряцкий, Петунин) – 35:24 (5x5)    

Голами в составе «Металлурга» отметились Скотт Уилсон, Александр Петунин и Николай Майоров. В составе «Салавата Юлаева» отметились голами Максим Великов и Глеб Кузьмин. Ворота команд защищали голкиперы Илья Набоков и Александр Самонов. Отметим, что «Металлург» дважды уступал в счёте по ходу игры.

«Металлург» взял реванш у «Салавата Юлаева» за поражение на предсезонном турнире в Уфе. Тогда магнитогорский клуб проиграл со счётом 1:3. В следующем матче турнира «Металлург» сыграет с «Нефтехимиком» 28 августа, «Салават Юлаев» встретится с «Магниткой» 28 августа.

Материалы по теме
Илья Набоков планирует остаться в «Металлурге» на следующий год
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android