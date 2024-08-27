Евгений Кузнецов забросил дебютную шайбу за СКА на турнире в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» в эти минуты проходит матч турнира имени Николая Пучкова между СКА и «Северсталью». Идёт первый период — счёт 2:2.
В середине первого периода дебютную шайбу за СКА забросил нападающий Евгений Кузнецов с передач Борны Рендулича и Сергея Толчинского. Отметим, что это первый результативный балл вернувшегося из НХЛ нападающего за петербургский клуб на этом турнире.
Права на видео принадлежат СКА. Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.
Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Евгений расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон, и подписал четырёхлетнее соглашение со СКА.
- 27 августа 2024
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