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Евгений Кузнецов забросил дебютную шайбу за СКА на турнире в Санкт-Петербурге

Евгений Кузнецов забросил дебютную шайбу за СКА на турнире в Санкт-Петербурге
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» в эти минуты проходит матч турнира имени Николая Пучкова между СКА и «Северсталью». Идёт первый период — счёт 2:2.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
2 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Скоренов (Иванцов, Марин) – 01:26 (5x5)     1:1 Андронов (Земчёнок, Бардаков) – 04:52 (5x5)     2:1 Кузнецов (Рендулич, Толчинский) – 06:21 (5x5)     2:2 Степанов (Иванцов, Давыдов) – 07:29 (5x5)    

В середине первого периода дебютную шайбу за СКА забросил нападающий Евгений Кузнецов с передач Борны Рендулича и Сергея Толчинского. Отметим, что это первый результативный балл вернувшегося из НХЛ нападающего за петербургский клуб на этом турнире.

Права на видео принадлежат СКА. Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Евгений расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон, и подписал четырёхлетнее соглашение со СКА.

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