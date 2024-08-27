Гальченюк: в прошлом сезоне уже были разговоры о моём приезде в «Амур»

Нападающий «Амура» Алекс Гальченюк поделился первыми впечатлениями от игры в составе хабаровского клуба. Американский форвард пополнил состав «Амура» в межсезонье перейдя из СКА.

«В прошлом сезоне уже были разговоры о моём приезде в «Амур». В этом году получилось. Когда я приехал в Хабаровск, город мне очень понравился. Жду не дождусь, когда мы сыграем дома перед своими болельщиками. Очень хороший коллектив, серьёзный тренерский штаб, организация на высоком уровне. Так что жду больших результатов. Перед нами стоят только высокие задачи. Сначала надо попасть в плей-офф, а потом посмотрим дальше, — цитирует Гальченюка «РБ Спорт».

В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний Гальченюк провёл за СКА 61 встречу, забросил 16 шайб и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 42 очка.