Главный тренер «Лады» иронично прокомментировал поражение в игре с «Трактором»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ иронично прокомментировал поражение в игре с «Трактором» (3:4 ОТ), в котором тольяттинский клуб вёл со счётом 3:1.

«Мы проиграли сегодня в овертайме. Основное время закончили вничью. На последней минуте овертайма пропустили гол. Команда под нагрузкой, не хватило сил на всю игру. Надо анализировать и победы, и поражения, делаем правильный анализ после каждой игры. «Трактор» выглядел очень солидно

Несколько лидеров не играли в третьем периоде? Джозефс немного занемог, решили его поберечь.

Будут ли использованы все три вратаря? Подъяпольский — основной вратарь, а там жизнь покажет, у нас пока нет плана.

В какой форме приехал Греко? Это больная тема для нас, увидим по факту, в каком он состоянии, но не испытываем иллюзий», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.