Бенуа Гру оценил волевую победу «Трактора» над «Ладой» на турнире в Челябинске

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил волевую победу над «Ладой» (4:3 ОТ) на турнире за Кубок губернатора Челябинской области.

«Начали сегодня медленно. Ребята хорошо хотели сыграть для наших болельщиков, но как будто занервничали после быстрого гола «Лады». Мне понравилась наша игра в меньшинстве, как «4 на 5», так и «3 на 5». Отмечу Максима Шабанова, который нашёл свою игру. Но самое важное то, что мы сегодня победили. Пусть мы не играли так, как хотели, но для того, чтобы побеждать, не нужно показывать идеальный хоккей.

— Говорили ли вы что-то Телегину после эпизода с рикошетом шайбы в ворота?

— Ничего не говорил, это просто невезение, неудачный отскок. Может быть, больше таких голов мы в сезоне не пропустим. Мы хотели хорошо начать матч, но получилось так, как получилось.

— Как оцените игру тройки Шабанов — Ткачёв — Робинсон?

— Они начали медленно, как и все, но нашли свою игру. Мы пробуем разные сочетания. Например, две недели назад фамилии Тертышного не было в карточках для сбора состава, но благодаря своему упорному труду он появился в этом списке. У нас есть большая глубина состава, и я думаю, как расставить этих исполнителей, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.