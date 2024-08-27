Гру: Шабанов не успокаивается после одного гола, хочет забивать второй и третий

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил игру нападающих Максима Шабанова и Дилана Сикуры в победном матче с «Ладой» (4:3 ОТ). Оба форварда отметились дублями.

— Как оцените игру Максима Шабанова сегодня?

— Сегодня к нему вернулась магия игры около ворот. Максим — игрок такого рода, который не успокаивается после одной шайбы. Есть люди, которые рады одной шайбе, но Макс захочет забить и второй, и третий гол.

— Как оцените игру Сикуры с другими партнёрами?

— В завтрашнем матче у нас будут совершенно другие сочетания, после дня отдыха мы снова сделаем изменения. Мне нравится, как Сикура действует вместе с Тертышным и Кадейкиным, они удачно дополняют друг друга. Сикура — игрок плана Шабанова.

— Прокомментируйте игру Артёма Щучинова.

— Я не вижу его вины в пропущенной шайбе, он был последним человеком, которого бы я винил. Для меня важно, чтобы все наши парни играли уверенно. В моём понимании это вести себя достаточно властно на льду. Мы выставили его играть против взрослых и габаритных игроков, он учится, набирает опыт. Матч стал хорошей проверкой, я доволен тем, что сегодня увидел.