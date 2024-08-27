Бадюков: мы в «Сочи» не хотим мириться с той ролью, которую нам отводят

Заместитель генерального директора ХК «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков рассказал, какие задачи будут стоять перед командой в новом сезоне.

«У нас впереди встреча с руководством клуба, где будут озвучены задачи. Понятно, что мы не хотим мириться с той ролью, которую нам отводят, не хотим раньше времени заканчивать сезон. Нас ждёт тяжёлый сезон, в КХЛ в обеих конференциях очень жёсткая конкуренция, поэтому будет борьба в каждой игре. Мы видим уже по предсезонным матчам, что команды ВХЛ могут побеждать команды КХЛ. В Лиге очень конкурентная среда. Думаю, что в новом сезоне будет ещё более плотная ситуация в турнирной таблице, за выход в плей-офф будет идти серьёзнейшая борьба. И мы в этой борьбе будем участвовать», — цитирует Бадюкова пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне «Сочи» занял 10-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.