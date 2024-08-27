Гол Кузнецова помог СКА обыграть «Северсталь» на турнире имени Николая Пучкова

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл матч турнира имени Николая Пучкова между СКА и «Северсталью». Победу одержала петербургская команда со счётом 5:3.

Уже на второй минуте матча счёт открыл нападающий «Северстали» Александр Скоренов. СКА ответил двумя быстрыми шайбами — отличились Сергей Андронов и Евгений Кузнецов, забросивший свою дебютную шайбу за петербургский клуб. Вновь сравнял счёт Егор Степанов. В начале второго периода Владимир Алистров в большинстве вывел СКА вперёд. В средине второго периода Алексей Кручинин голом в меньшинстве вновь сравнял счёт. Победный гол за СКА на 33-й минуте забил Михаил Воробьёв. Окончательный счёт голом в пустые ворота установил Андронов. Ворота команд защищали голкиперы Артемий плешков, Никита Серебряков и Александр Самойлов.

СКА одержал третью победу в трёх матчах и возглавил таблицу турнира.