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Гол Кузнецова помог СКА обыграть «Северсталь» на турнире имени Николая Пучкова

Гол Кузнецова помог СКА обыграть «Северсталь» на турнире имени Николая Пучкова
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл матч турнира имени Николая Пучкова между СКА и «Северсталью». Победу одержала петербургская команда со счётом 5:3.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Скоренов (Иванцов, Марин) – 01:26 (5x5)     1:1 Андронов (Земчёнок, Бардаков) – 04:52 (5x5)     2:1 Кузнецов (Рендулич, Толчинский) – 06:21 (5x5)     2:2 Степанов (Иванцов, Давыдов) – 07:29 (5x5)     3:2 Алистров (Рендулич, Хайруллин) – 22:46 (5x4)     3:3 Alexei Kruchinin (Давыдов, Самойлов) – 32:12 (4x5)     4:3 Воробьёв (Хайруллин) – 32:26 (5x5)     5:3 Андронов (Воробьёв, Зайцев) – 59:58 (en)    

Уже на второй минуте матча счёт открыл нападающий «Северстали» Александр Скоренов. СКА ответил двумя быстрыми шайбами — отличились Сергей Андронов и Евгений Кузнецов, забросивший свою дебютную шайбу за петербургский клуб. Вновь сравнял счёт Егор Степанов. В начале второго периода Владимир Алистров в большинстве вывел СКА вперёд. В средине второго периода Алексей Кручинин голом в меньшинстве вновь сравнял счёт. Победный гол за СКА на 33-й минуте забил Михаил Воробьёв. Окончательный счёт голом в пустые ворота установил Андронов. Ворота команд защищали голкиперы Артемий плешков, Никита Серебряков и Александр Самойлов.

СКА одержал третью победу в трёх матчах и возглавил таблицу турнира.

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