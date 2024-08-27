Тротц: тренеры «Нэшвилла» разработали отличную программу развития для Аскарова

Генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троца заявил, что клуб разрабатывал план развития для вратаря Ярослава Аскарова. «Предаторз» обменяли российского голкипера в «Сан-Хосе».

«Наши тренеры вратарей потратили много часов, чтобы разработать программу развития Аскарова в нашем клубе. Обидно, что было потрачено много часов впустую. План был отличный, мы собирались вывести его на высокий уровень. Он должен был стать отличным вратарём в нашей команде. „Нэшвилл“ — это фабрика вратарей, после которой голкиперы продолжают карьеру на самом высоком уровне», – цитирует Троца The Tennessean.

Ранее россиянин сам запросил обмен, вероятно, по причине того, что не хотел оставаться в АХЛ. В минувшем сезоне он играл в фарм-клубе «Предаторз» и стал вторым вратарём в лиге по показателям. После обмена вратарь сразу продлил контракт с «Сан-Хосе», заработная плата Аскарова составит $ 2 млн в год.