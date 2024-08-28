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Американский голкипер «Динамо» высказался о посещении мемориального комплекса в Беларуси

Американский голкипер «Динамо» высказался о посещении мемориального комплекса в Беларуси
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Голкипер московского «Динамо» Хантер Миска высказался о посещении мемориального комплекса в Беларуси «Хатынь» во время предсезонной подготовки.

— Из-за семейных обстоятельств вы прибыли в расположение своей новой команды позже остальных легионеров и практически сразу посетили мемориальный комплекс «Хатынь». Какие остались впечатления от этой поездки?
— Когда играл в Германии, также посещал подобные места. Я был в Дахау (один из первых (1933 год) концентрационных лагерей на территории Германии, близ одноимённого города Дахау, Бавария). Это места, в которых по-настоящему ценишь свою жизнь, семью, близких и родных людей, — сказал Миска в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Хантером Миской читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.

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