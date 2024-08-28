Миска — о переходе в «Динамо»: пришлось очень рано встать, чтобы пообщаться с Сопиным

Голкипер московского «Динамо» Хантер Миска рассказал, что ему пришлось очень рано вставать, чтобы принять звонок от спортивного директора бело-голубых Алексея Сопина.

— Как и когда узнали об интересе со стороны московского «Динамо»?

— В Германии предложений не было. Летом мне позвонил агент и сказал, что несколько команд КХЛ интересуются мной. В один из дней мне пришлось очень рано встать, потому что он снова позвонил и сказал, что Алексей Сопин хочет пообщаться со мной. Так всё и закрутилось, — сказал Миска в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

На счету 29-летнего американца есть также минимальный опыт выступлений в НХЛ, где он защищал цвета «Аризоны Койотс» и «Колорадо Эвеланш». Всего в сильнейшей лиге мира Миска провёл шесть матчей.

Полную версию эксклюзивного интервью с Хантером Миской читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.