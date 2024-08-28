Миска — об ответственности: для меня большое давление — это, наоборот, привилегия

Голкипер московского «Динамо» Хантер Миска заявил, что готов справляться с давлением первого номера в одном из клубов-лидеров КХЛ.

— В «Динамо» вы работаете с очень молодым тренером вратарей – 29-летним Артёмом Яцкевичем. Самый ли он молодой тренер в вашей карьере и нашли ли с ним уже общий язык?

— Как раз сейчас и занимаемся выстраиванием отношений. Возможно, вы правы, что он самый молодой тренер, с которым я когда-либо работал. Но я обучаемый человек, и Артём тоже хочет учиться и становиться лучше. У нас с ним общая цель – выиграть чемпионство.

— В России последние два года активно критиковали вратарскую бригаду «Динамо». Объективно это была самая слабая линия в команде, потому сейчас и пригласили иностранца. Вы готовы стать спасителем?

— Да, конечно. Вратарь — это позиция, на которую всегда оказывается самое большое давление. Для меня большое давление — это, наоборот, привилегия. Хочу давать команде шансы на победу в каждой игре, — сказал Миска в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.