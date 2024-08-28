Американский голкипер «Динамо»: не сомневайтесь — Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Голкипер московского «Динамо» Хантер Миска заявил, что не сомневается в том, что Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Вы подписали контракт с «Динамо» пока всего на один сезон, а через два года в Москву может вернуться главный воспитанник в истории клуба Александр Овечкин. Надеетесь остаться в клубе до наступления этого момента?

— О, это будет просто невероятно. Но сейчас моей задачей является показать хорошую игру, чтобы получить возможность продлить соглашение и продолжать выступать за «Динамо».

— Он побьёт рекорд Уэйна Гретцки? Если вы не знаете, то это главная тема для России в НХЛ.

— Безусловно. Он сделает это, не сомневайтесь, — сказал Миска в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.