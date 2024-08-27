Каменский: «Спартак» сохранился с прошлого года и ещё усилился

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил готовность «Спартака» к сезону и заявил, что красно-белые не слишком зависят от игры своих лидеров, которые могут быть успешно заменены игроками из ВХЛ и молодыми хоккеистами.

– Нет ощущения, что команда слишком зависима от Голдобина и Порядина?

– Думаю, «Спартак» создаёт команду, которая может играть с лидерами и без них. Есть разные тактики и тренерские замыслы. Хоккей – контактная игра, от травм никто не застрахован. Но думаю, что не только Порядин и Голдобин – лидеры клуба. В команде есть молодые талантливые ребята, есть ребята среднего уровня. «Спартак» – сбалансированная команда с хорошим составом. Команда сохранилась с прошлого года и ещё усилилась.

– Нет ощущения, что у красно-белых короткая скамейка?

– В «Химике» есть молодые перспективные ребята, которые уже сейчас могут сыграть 10-15 игр за «Спартак» в сезоне и составить конкуренцию, – приводит слова Каменского Metaratings.