«Что он выиграл?» Ротенберг упрекнул Андрея Козырева в пропуске пресс-конференций

Главный тренер СКА Роман Ротенберг упрекнул главного тренера «Северстали» Андрея Козырева в пропуске пресс-конференций. Наставник череповецкого клуба не приходит на послематчевые интервью на турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге. Сегодня, 27 августа, СКА обыграл «Северсталь» со счётом 5:3.

– Почему вы не вышли на пресс‑конференцию после предыдущего матча с «Ак Барсом»?

– Бывает, руководство вызывает на ковёр, тогда другие приоритеты. Андрей Козырев вообще не ходит на пресс‑конференции. Вы лучше ему эти вопросы задавайте, почему он так неуважительно относится к журналистам. Я с удовольствием к вам прихожу, если у меня есть возможность. Андрей Козырев сам принимает такие решения. Это не красит наш хоккей.

Надо ходить на пресс‑конференции и общаться с журналистами, каким бы великим ни был тренер. Хотя что он выиграл? Давайте зададим вопрос. Наверное, обыграл один раз СКА на «СКА-Арене», – цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

В прошлом сезоне КХЛ «Северсталь» обыграла СКА (3:0) на «СКА-Арене». Козырев ранее работал в системе СКА и тренировал фарм-клуб петербуржцев в ВХЛ.