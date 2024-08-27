Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, что в КХЛ готовится введение авантюрного и абсурдного правила, которое будет частично заимствовано из баскетбола.

«Коллеги-арбитры рассказали мне, что на очереди готовится что-то ещё более авантюрное и даже абсурдное. Руководитель корпуса теперь лоббирует новинку из баскетбола – и опять на полном серьёзе. Знаю, что многие арбитры просто в шоке! Предлагается ограничить время позиционной атаки. Чтобы избежать превышения этого времени, игрок, владеющий шайбой, должен выйти из зоны, тогда секундомер обнуляется. Калька с совершенно другого вида спорта – баскетбола!

Любой человек хоккея – тренер, судья, даже болельщик – понимает, что это – бредятина. Которая кардинально меняет игру и превращает хоккей в другой вид спорта. Но, видимо, таков у нас сегодня уровень судейского менеджмента. Идёт имитация кипучей деятельности – путём надругательства над хоккейными правилами, которые написаны потом и кровью многих хоккейных поколений», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

С сезона-2024/2025 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч 0 очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменён на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа».