«Осознал, что хочу биться за СКА». Плотников — о переходе в армейский клуб

Нападающий СКА Сергей Плотников рассказал о своём решении подписать контракт с армейским клубом.

— Сергей, в 2020 году вы не очень хорошо расстались со СКА, не согласившись с понижением зарплаты?

— Да нормально мы расстались, без обид. Пообщались с Романом Борисовичем и пошли разными путями. Такое не только в хоккее случается, так что всё в порядке. Но, видите, время вновь пересекло наши пути. Те вопросы в прошлом. Как говорится, что было в прошлом, остаётся в прошлом.

— Вы долго думали над предложением вернуться?

— Два-три дня. Ключевое сомнение — моя роль в этой команде, подойду ли ей. Я видел, что в СКА собирается много хороших хоккеистов, традиционно высокая конкуренция. Поэтому мне важно было понять, готов ли я к этому вызову. Когда принял его, осознал, что хочу биться за СКА, рассказал о своих планах семье.

— Как отреагировали домашние?

— Очень обрадовались, что проведём сезон в Санкт-Петербурге. Здесь наш дом, обустроен быт. Всё знакомо, всё своё, — приводит слова Плотникова сайт КХЛ.

Плотников уже выступал в составе клуба с берегов Невы. Он стал игроком СКА летом 2016 года. В составе армейцев стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина (сезон-2016/2017), обладателем Кубка Континента (2018), вице-чемпионом России (2020) и двукратным бронзовым призёром чемпионата России. В 2020 году перешёл в магнитогорский «Металлург», затем выступал за ЦСКА на протяжении трёх сезонов.