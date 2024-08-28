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Защитник «Трактора» Телегин: забил в свои ворота, голевое чутьё присутствует

Защитник «Трактора» Телегин: забил в свои ворота, голевое чутьё присутствует
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Защитник «Трактора» Сергей Телегин прокомментировал победный матч с тольяттинской «Ладой» (4:3 ОТ) в рамках Кубка губернатора Челябинской области и рассказал о заброшенной шайбе в свои ворота после рикошета от конька.

— Нормальный матч, главное – выиграли. Я забил в свои ворота, так что голевое чутьё присутствует. Футболистом стал, Мыло (вратарь «Трактора» Сергей Мыльников. – Прим. «Чемпионата») проверил.

— Удивились, что вас назначили капитаном на игру?
— Перед игрой увидел состав, и на майке уже была нашивка. Капитаном быть приятно, и радует, что выиграли. При своих болельщиках волнение присутствует, давно на домашней арене не играли. Очень ждали, очень соскучились. Любим их, ждём на следующей игре.

— Что изменилось при новом главном тренере «Трактора» Бенуа Гру?
— Всё изменилось – раздевалка, тренировочный процесс. Но это уже внутренняя кухня, — цитирует Телегина «РБ Спорт».

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