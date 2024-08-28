Журналист Розен: следующий контракт Драйзайтля станет серьёзным испытанием для «Эдмонтона»

Североамериканский журналист Дэн Розен в статье на официальном сайте НХЛ рассказал, как повлияет новое соглашение «Эдмонтон Ойлерз» с Леоном Драйзайтлем на клуб и новый контракт капитана Коннора Макдэвида.

«Следующий контракт Драйзайтля станет серьёзным испытанием для «Эдмонтона» и системы в целом. Он вступает в последний сезон восьмилетнего контракта на $ 68 млн. «Ойлерз» знают, что всё, что Драйзайтль получит по своему следующему контракту, установит планку для Коннора Макдэвида, у которого осталось два года по текущему контракту с кэпхитом в $ 12,5 млн. Ожидается, что Макдэвид перекроет любую планку зарплаты, установленную Драйзайтлем. Если Драйзайтль выберет более короткий срок, возможно, Макдэвид сделает то же самое, и наоборот.

Не существует единого стандарта, кроме понимания того, что потолок растёт, и, скорее всего, это не остановится, но всё равно речь пойдёт о желаниях игроков и команды, а также о достижении соглашения, которое устроит обе стороны», — написал Розен.