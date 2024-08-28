Товарищеские матчи клубов КХЛ 28 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть
Поделиться
Сегодня, 28 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут четыре товарищеских матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
В рамках Кубка губернатора Челябинской области тольяттинская «Лада» сыграет с хабаровским «Амуром». Начало встречи — в 13:00 мск. Трансляция: КХЛ ТВ.
Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
28 августа 2024, среда. 13:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В рамках вечерней программы Кубка губернатора Челябинской области местный «Трактор» примет на своём льду «Югру». Начало игры — в 17:00 мск. Трансляция: КХЛ ТВ.
Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
28 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Югра
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В 13:00 мск в рамках мемориала имени Ивана Ромазана в Магнитогорске «Салават Юлаев» сыграет с клубом ВХЛ «Магниткой». Трансляция: KHL PRIME.
Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
28 августа 2024, среда. 13:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Магнитка
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В 17:00 мск хозяева мемориала имени Ивана Ромазана «Металлург» примут нижнекамский «Нефтехимик». Трансляция: KHL PRIME.
Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
28 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 28 августа 2024
-
09:50
-
09:31
-
09:14
-
09:00
-
08:44
-
08:27
-
08:15
-
08:09
- 27 августа 2024
-
23:50
-
23:35
-
23:27
-
23:00
-
22:25
-
22:00
-
21:55
-
21:40
-
21:20
-
21:00
-
20:50
-
20:40
-
20:30
-
19:58
-
19:30
-
19:26
-
19:25
-
19:10
-
19:00
-
18:50
-
18:35
-
18:19
-
17:50
-
17:21
-
17:05
-
16:46
-
16:40