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Товарищеские матчи клубов КХЛ 28 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Товарищеские матчи клубов КХЛ 28 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 28 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут четыре товарищеских матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В рамках Кубка губернатора Челябинской области тольяттинская «Лада» сыграет с хабаровским «Амуром». Начало встречи — в 13:00 мск. Трансляция: КХЛ ТВ.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
28 августа 2024, среда. 13:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В рамках вечерней программы Кубка губернатора Челябинской области местный «Трактор» примет на своём льду «Югру». Начало игры — в 17:00 мск. Трансляция: КХЛ ТВ.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
28 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Югра
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 13:00 мск в рамках мемориала имени Ивана Ромазана в Магнитогорске «Салават Юлаев» сыграет с клубом ВХЛ «Магниткой». Трансляция: KHL PRIME.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
28 августа 2024, среда. 13:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Магнитка
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 17:00 мск хозяева мемориала имени Ивана Ромазана «Металлург» примут нижнекамский «Нефтехимик». Трансляция: KHL PRIME.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
28 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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