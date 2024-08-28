Товарищеские матчи клубов КХЛ 28 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 28 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут четыре товарищеских матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В рамках Кубка губернатора Челябинской области тольяттинская «Лада» сыграет с хабаровским «Амуром». Начало встречи — в 13:00 мск. Трансляция: КХЛ ТВ.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора 28 августа 2024, среда. 13:00 МСК Лада Тольятти Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

В рамках вечерней программы Кубка губернатора Челябинской области местный «Трактор» примет на своём льду «Югру». Начало игры — в 17:00 мск. Трансляция: КХЛ ТВ.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора 28 августа 2024, среда. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Югра Ханты-Мансийск Кто победит в основное время? П1 X П2

В 13:00 мск в рамках мемориала имени Ивана Ромазана в Магнитогорске «Салават Юлаев» сыграет с клубом ВХЛ «Магниткой». Трансляция: KHL PRIME.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана 28 августа 2024, среда. 13:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Магнитка Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

В 17:00 мск хозяева мемориала имени Ивана Ромазана «Металлург» примут нижнекамский «Нефтехимик». Трансляция: KHL PRIME.