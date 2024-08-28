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Генменеджер «Миннесоты» Герин: Капризов должен начать сезон лучше

Генменеджер «Миннесоты» Герин: Капризов должен начать сезон лучше
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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин рассказал, что ждёт улучшения игры от лидеров клуба, в том числе российского нападающего Кирилла Капризова.

«Нам нужны ребята, которые забили 10 голов, но обычно забивают 20, чтобы вернуться к цифре 20. Маркус Юханссон должен стать лучше, Фредерик Годро должен провести лучший сезон. Капризов и Болди должны начать год лучше. Фолиньо, если он сможет оставаться здоровым, нам нужен в диапазоне 15-20 голов. Это ребята, которых вы знаете. Если они сделали это один раз, они смогут сделать это снова. Они способны [играть лучше]», — приводит слова Герина радиостанция KFAN FM.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Национальной хоккейной лиги «Миннесота» заняла шестое место в таблице Центрального дивизиона и не смогла выйти в плей-офф. Клуб из северного штата США набрал 87 очков в 82 матчах.

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