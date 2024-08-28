Нападающий «Амура» Алекс Гальченюк рассказал, как воспринял расторжение контракта со СКА, и оценил приход форварда Евгения Кузнецова в армейский клуб.

– Как воспринял расторжение контракта со СКА?

– Я пошёл своей дорогой, клуб пошёл своей. Я благодарен СКА за сезон. Мы пожали друг другу руки, пожелали удачи.

– Чем отличается хоккей Мартемьянова от хоккея Ротенберга?

– Я игрок «Амура», сосредоточен на игре за эту команду. Сейчас не буду сравнивать тактики двух тренеров.

– Как оценишь возвращение Кузнецова?

– Я бы не сказал, что удивлён его возвращению. Каждый человек делает свой выбор, он руководствуется тем, что будет лучше для его карьеры. Конечно, игрок такого калибра для лиги – это приятно, – цитирует Гальченюка Metaratings.

В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний Гальченюк провёл за СКА 61 встречу, забросил 16 шайб и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 42 очка.