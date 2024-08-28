Евгений Кузнецов ответил, какое отношение было к русским в США после февраля 2022 года

Нападающий СКА Евгений Кузнецов ответил на вопрос про отношение к русским в США после начала конфликта на Украине.

— Вот то, что говорят, мол, там русских в Америке не любят, — это всё ерунда. Мы столько лет прожили там и от нормальных обычных людей никогда не чувствовали плохого.

— Даже после февраля 2022 года в Америке не было плохого отношения к русским?

— Нет, не было. Ко мне лично никогда не было. Мне лично никто никогда даже плохого слова не сказал. И я за это благодарен людям в Америке, — приводят слова Кузнецова «Известия».

Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз». Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.