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Заслуженный тренер России дал совет вратарям, как отражать медленные буллиты Кузнецова

Заслуженный тренер России дал совет вратарям, как отражать медленные буллиты Кузнецова
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков дал совет вратарям, как отражать медленные буллиты нападающего СКА Евгения Кузнецова.

«Это уже профессиональная история, не для прессы. Ребята сами во всём разберутся, исходя из уровня своего мастерства. Ну а в общих чертах — вратарь должен играть агрессивнее, больше работать и клюшкой, и ногами. Не быть кроликом. Вообще же уже сейчас ясно, что буллиты Кузнецова станут украшением нового сезона. Много внимания болельщиков и прессы им гарантировано», — приводит слова Новикова Russia-Hockey.

Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз». Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.

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