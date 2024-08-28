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Двукратный олимпийский чемпион оценил новое правило начисления очков в овертаймах КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион оценил новое правило начисления очков в овертаймах КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров оценил введение нового правила начисления очков в овертаймах матчей КХЛ.

«Могу сказать только одно — зрелищность повышают хоккеисты. Результативность появится лишь тогда, когда будет как можно больше мастеров на льду. Правила здесь абсолютно ни при чём! Почему были сделаны эти нововведения, лучше спрашивать у КХЛ. Это теперь самостоятельная организация, что хочет, то и делает. Вот и узнайте у них, зачем они меняют правила», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».

С сезона-2024/2025 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч 0 очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменён на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа».

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