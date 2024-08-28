Тертышный назвал разницу в стиле игры тренеров «Трактора» Алексея Заварухина и Бенуа Гру

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный сравнил стили игры главных тренеров челябинского клуба Алексея Заварухина и Бенуа Гру, который пришёл в команду в межсезонье.

«У нынешнего тренера и предыдущего совершенно разные стили. Раньше было больше творчества и импровизации. Возможно, где-то развязывались руки. Сейчас нам тоже руки никто не связывает, но в определённых моментах мы должны делать именно то, что от нас требуют. Как видите, это приносит результат. У нас есть система, которой мы придерживаемся. Если мы и дальше будем так играть, то с каждой игрой всё будет становиться лучше и лучше. Если всё так и получится, то нас ждёт хорошее будущее», — цитирует Тертышного Metaratings.

56-летний Гру долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз играл в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады. Трижды Гру входил в число кандидатов на работу главным тренером клубов НХЛ: «Оттавы», «Аризоны» и «Детройта».