Кузнецов: надеюсь, Овечкин побьёт рекорд Гретцки в новом сезоне, чтобы уже не мучился

Нападающий СКА Евгений Кузнецов высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

— Александр Овечкин близок к рекорду Уэйна Гретцки. На ваш взгляд, в предстоящем сезоне он успеет превзойти его по голам в НХЛ?

— Да-да! Я думаю, что да. Надеюсь на это. Чтобы он уже не мучился в следующем году (смеётся), — цитируют Кузнецова «Известия».

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.