Гендиректор «Сибири» прокомментировал проведение Матча звёзд — 2025 в Новосибирске

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов прокомментировал проведение Матча звёзд КХЛ — 2025 в Новосибирске.

«Комментарии, как говорится, наверное, излишни. Все знают, как болельщики и жители города относятся к хоккею. Я думаю, это очень масштабное и знаковое мероприятие, которое нам доверили провести, спасибо огромное КХЛ. Мы надеемся, что пройдёт всё на очень высоком уровне, я в этом просто убеждён. Это даст ещё больше популяризации в нашем регионе, привлечёт как можно больше детей к хоккею, поэтому эмоции и ожидания только положительные от этого мероприятия, которое, я уверен, мы достойно и с гордостью проведём», — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.