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Гендиректор «Сибири» рассказал, как финансово на клуб повлияет проведение Матча звёзд

Гендиректор «Сибири» рассказал, как финансово на клуб повлияет проведение Матча звёзд
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Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал, как финансово на клуб повлияет проведение Матча звёзд КХЛ.

«Сейчас это всё составляется. Мероприятие пройдёт в следующем году, это всё будет заложено в бюджет на новый год. Как вы знаете, новый год начинается с 1 января. Пока я не готов сказать сумму, но всё в рабочем режиме. Если руководство региона дало согласие, то, я думаю, мы справимся с этой задачей», — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Новосибирская область станет седьмым регионом, который примет Неделю звёзд хоккея. 1 февраля 2025 года пройдёт Кубок Вызова МХЛ, а 8–9 февраля — Матч звёзд КХЛ. Новосибирск станет самой восточной точкой, где проводились Кубок Вызова МХЛ и Матч звёзд КХЛ.

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