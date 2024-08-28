Гендиректор «Сибири» рассказал, как финансово на клуб повлияет проведение Матча звёзд

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал, как финансово на клуб повлияет проведение Матча звёзд КХЛ.

«Сейчас это всё составляется. Мероприятие пройдёт в следующем году, это всё будет заложено в бюджет на новый год. Как вы знаете, новый год начинается с 1 января. Пока я не готов сказать сумму, но всё в рабочем режиме. Если руководство региона дало согласие, то, я думаю, мы справимся с этой задачей», — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Новосибирская область станет седьмым регионом, который примет Неделю звёзд хоккея. 1 февраля 2025 года пройдёт Кубок Вызова МХЛ, а 8–9 февраля — Матч звёзд КХЛ. Новосибирск станет самой восточной точкой, где проводились Кубок Вызова МХЛ и Матч звёзд КХЛ.