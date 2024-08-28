Гендиректор «Сибири»: сделать репутацию на проведении Матча звёзд в задачу не входило

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал о главной задаче проведения Матча звёзд КХЛ — 2025 в Новосибирске.

«Скажу честно, что составить репутацию себе или новому руководству, тренерскому штабу проведением этого события в задачу не входило. Хочется подарить праздник всему региону, потому что, ещё раз повторюсь, все знают, как в Новосибирске относятся к хоккею и любят его. Конкретно сделать на этом репутацию – нет», — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Новосибирская область станет седьмым регионом, который примет Неделю звёзд хоккея. 1 февраля 2025 года пройдёт Кубок Вызова МХЛ, а 8–9 февраля — Матч звёзд КХЛ. Новосибирск станет самой восточной точкой, где проводились Кубок Вызова МХЛ и Матч звёзд КХЛ.