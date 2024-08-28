Крутохвостов: «Сибири» поставлена задача не только попадать в плей-офф

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал о главной задаче команды на предстоящий сезон.

— Можно ли интерпретировать слова губернатора Новосибирской области о «яркой игре в финале» как задачу на сезон?

— Очень быстро вырывают из контекста, но задачу на сезон именно в таком посыле нам и придётся воспринимать. Но, если серьёзно, губернатор ставил задачу попасть в плей-офф с максимально высокого места, но при этом в дополнение шло, что с изменением руководства, тренерского штаба и привлечением новых игроков в регионе должна быть команда, которая не только будет попадать в плей-офф, но и бороться за кубок. Сколько пройдёт времени для создания этой команды, мы не можем сказать, но стремление к этому будет, — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.